Un anno dopo l’alluvione: tanti danni, pochi fondi 

Tra due settimane sarà trascorso un anno dalla devastante alluvione che ha colpito i territori tra Siliqua, Vallermosa, Decimoputzu e Villaspeciosa, causando anche un morto nell’oasi di Monte Arcosu: quasi un anno, e molti interventi urgenti per il ripristino delle aree danneggiate sono ancora in attesa di fondi.

Siliqua

Il Comune maggiormente colpito è stato Siliqua: «Il 27-28 ottobre 2024 – spiega la sindaca Francesca Atzori – abbiamo subìto ingenti danni al patrimonio pubblico e privato. Già due giorni dopo l’evento abbiamo dichiarato lo stato di calamità e inviato la prima conta dei danni al patrimonio pubblico, mentre per quello privato abbiamo richiesto una stima agli interessati». I danni stimati ammontano a poco più di 4 milioni e mezzo per il privato e 1,8 milioni per il pubblico. La Giunta regionale, con delibera del 23 dicembre, ha stanziato 300mila euro in Titolo II per spese in conto capitale, 680mila in Titolo I per spese correnti e 700mila euro per ristori ai privati.

Al momento sono disponibili solo i 300mila del Titolo II, con cui il Comune ha già affidato la progettazione dei principali interventi: ripristino dello scarico del Rio Forrus e adeguamenti infrastrutturali in via Conte Ugolino, manutenzione straordinaria del poliambulatorio comunale, guardia medica e stabile adiacente, oltre alla progettazione e lavori di sistemazione degli impianti sportivi di via Oslo. Sono in corso interlocuzioni con la Regione per lo sblocco dei 680mila del Titolo I e per un eventuale incremento. Le domande per i danni ai privati sono state concluse e trasmesse alla Protezione civile regionale, che sta valutando le pratiche. «Nel frattempo – aggiunge Atzori – il Comune ha realizzato interventi urgenti in economia per fronteggiare le criticità più impellenti».

Vallermosa

Il Comune di Vallermosa ha registrato danni al patrimonio pubblico per circa 2,3 milioni e al privato per 186mila euro. Finora ne sono stati assegnati 487mila per il pubblico (di cui 200mila già spesi) e circa 100mila per i privati. «Abbiamo bisogno di tutti i fondi richiesti per programmare lavori seri che risolvano i danni dell’alluvione», sottolinea il sindaco Francesco Spiga.

Decimoputzu

A Decimoputzu lo stanziamento totale riconosciuto è di 1,4 milioni di euro. Di questi, 150mila sono stati già utilizzati per il ripristino delle strade rurali, mentre è in fase di affidamento la progettazione del ponte di Sa Doda per ulteriori 150mila. «Sono in fase di accreditamento altre risorse regionali per infrastrutture rurali», spiega l’assessore Stefano Ena. Per il patrimonio comunale, con risorse proprie sono stati effettuati interventi parziali su piscina, ippodromo e campo di tiro al piattello, mentre si attendono fondi per il ripristino completo degli immobili e dei danni privati.

Villaspeciosa

Il Comune di Villaspeciosa ha subito danni per 1,5 milioni, di cui circa 310mila euro già erogati per argini e interventi strutturali. I danni maggiori riguardano le aree agricole e il sito archeologico di San Cromazio, dove sono stati appaltati lavori di pulizia e messa in sicurezza. In paese, il danno principale riguarda il ponte verso Decimoputzu, in fase di gara per il ripristino, mentre altre zone hanno subito danni a strade, cunette e aree di raccolta. Allagamenti e danni anche nell’area di San Platano. «Dei 30 milioni stimati per i Comuni colpiti un anno fa – conclude il sindaco Gianluca Melis includendo nel computo anche San Gavino, Pabillonis e altri centri – ne sono stati erogati solo sei. Confidiamo nella ricezione dei ristori per mettere in sicurezza tutte le aree danneggiate. Serve un intervento urgente: senza fondi comunali, le zone già colpite si allagano nuovamente».

