Un anno di sevizie: orrore a Villasor 

Villasor. Un labbro sfregiato da un colpo inferto con un rastrello. Le orecchie bruciate con la fiamma ossidrica: la stessa con cui gli sono state provocate ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo, con particolare insistenza sui genitali, le più recenti l’estate scorsa. Un dito cui manca una falange: gli è stata fatta poggiare la mano su una superficie piana, poi un colpo violentissimo con una spranga di ferro. Lesioni ed ematomi un po’ dappertuto, dovuti percosse inflitte con un bastone e una vanga. È stato legato a un’automobile e trascinato per i campi. Ha riportato danni all’udito, danni alla vista: le dita infilate negli occhi erano una consuetudine. Regole d’ingaggio, secondo l’accusa: niente cellulare, vietato allontanarsi dall’azienda, alloggio in un capanno vicino a una stalla e, per ogni errore sul lavoro, una punizione corporale. Sempre più violenta e crudele, feroce e disumana, stando alla perizia medico-legale: i segni sono documentati in un corposo e (a quanto trapela) sconvolgente dossier fotografico allegato al fascicolo giudiziario.

La vittima ha 45 anni, è di Villasor e ha una disabilità intellettiva grave: dopo tre anni da servo pastore senza contratto e senza retribuzione in un’azienda zootecnica che secondo gli investigatori è un abisso di orrore a poche centinaia di metri dal centro abitato, da tre mesi si trova in una struttura protetta. Ha finalmente potuto ricevere cure mediche adeguate e assistenza psicologica. Sabato mattina, all’alba, i carabinieri, intervenuti in forze, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare sollecitata dal pm Emanuele Secci e firmata dalla gip Ermengarda Ferrarese a carico di quello che la Direzione distrettuale antimafia di Cagliari ritiene il suo aguzzino: si chiama Giuseppe Dessì, ha 44 anni, fa l’allevatore e di lui, nelle campagne attorno a Villasor, si parla abbassando la voce. L’uomo avrebbe anche cercato di sottrarsi alla cattura ma sarebbe stato bloccato dopo una breve fuga: ora è rinchiuso nel carcere di Uta. Agli arresti domiciliari la sua compagna, Valentina Littera, 35 anni.

Le accuse

Le accuse contestate ai due sono spaventose: riduzione in schiavitù, lesioni permanenti aggravate con deformazione dell’aspetto, plagio, impiego di lavoratori in nero. Secondo gli investigatori è stato un crescendo di violenza. Gli episodi più gravi sarebbero concentrati nel 2023.

A liberare il servo pastore è stata la sorella. Non vedendolo, era andata più volte a Bruncu Su Laccu, una campagna che costeggia la Provinciale 4 per Monastir. Chiedeva di poterlo incontrare: «Sta lavorando», si sentiva rispondere. Inutili anche le richieste di consentire al fratello di trascorrere le feste in famiglia. A metà ottobre la donna è tornata accompagnata dal marito ed è finalmente riuscita a vederlo, in condizioni fisiche disastrose: la coppia se l’è portato via e l’ha accompagnato in ospedale. Sono stati i medici, vista la natura dei traumi, a stilare il referto che ha messo in moto le indagini.

Nei giorni successivi, la vittima e sua sorella erano nella caserma dei carabinieri, a Villasor, a formalizzare la denuncia. Impressionati i militari che hanno ascoltato il racconto del servo pastore e visto con i loro occhi i segni sul suo corpo: anche i più esperti.

Le indagini e il blitz

In questi mesi le indagini sono andate avanti sotto traccia, in silenzio. Sabato mattina, il blitz: a Bruncu Su Laccu sono entrati in azione i carabinieri delle Stazioni di Villasor e Serramanna, il nucleo radiomobile della Compagnia di Sanluri e due squadre operative dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta.

Ieri mattina, lungo la stradina che parte dalla Provinciale e attraversa una vasta piana fra carciofeti e campi coltivati fino ai confini della base dell’Aeronautica, nessuno ha voluto commentare la vicenda.

