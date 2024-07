Un anno di ritardo a causa di intoppi e della burocrazia 

Oltre 2,5 chilometri, sette fermate, settemila passeggeri (previsti) ogni giorno e poco più di 5 minuti per andare da piazza Repubblica a piazza Matteotti. La linea 3 della metropolitana Repubblica-Matteotti avanza, non senza rallentamenti e intoppi, verso via Roma (il tratto finale e più complicato) dove ruspe e operai arriveranno, così indica l’ultima tabella di marcia, non prima della fine dell’anno, quando sarà chiuso il cantiere (del Comune) del waterfront.

Il cronoprogramma dell’Arst è saltato più volte, i lavori sono stati interrotti a causa di contenziosi, problemi burocratici e ritrovamenti archeologici: i lavori si sarebbero dovuti concludere a luglio dell’anno scorso.

Uno degli intoppi più importanti in piazza Madre Teresa di Calcutta, dove l’impresa deve costruire due grandi vasche di contenimento delle acque piovane che elimineranno il problema degli allagamenti in viale Diaz. I lavori presto potrebbero ripartire. «Si è scelto, d’accordo con il Comune, di fare prima la tratta di viale Cimitero, ora si uniscono i percorsi», afferma Carlo Poledrini, direttore dell’Arst.

RIPRODUZIONE RISERVATA