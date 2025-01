Un anno di multe per le vie del paese 

Poco meno di settemila euro: questo il bilancio pubblicato dall’amministrazione comunale di Guspini in merito alle multe recapitate ad automobilisti e non solo.

Il documento si riferisce alle sanzioni comminate da gennaio a dicembre dello scorso anno e restituisce il grado di educazione civica dei conducenti che attraversano il territorio comunale e delle attività.

Le multe elevate sono state 134 per un totale di 6.850 euro, di cui 30 risultano non pagate per un importo di 1.549,15 euro. Le sanzioni totali pagate con importo scontato del 30% sono 102, per un valore di 3.586,50 euro mentre quelle notificate alle imprese sono 15 per un importo di € 801 euro, di cui solo una risulta non pagata. Altre infrazioni, pari a una somma 5.311,55 sono in corso di accertamento.

I dati provengono dagli uffici comunali e sono stati resi noti dopo l’entrata in vigore delle norme che rendono obbligatorio la pubblicazione delle entrate relative alle infrazioni stradale rilevate dalla polizia urbana. Le violazioni più frequenti sono quelle relative al divieto di sosta, mentre i dati indicano che gli incidenti stradali sono causati nell’80% dei casi da errati comportamenti umani.

Oltre l’80 per cento degli automobilisti ha dichiarato di aver infranto le regole, pur nella consapevolezza dei rischi e delle conseguenze sociali nonché economiche degli incidenti stradali.

Una parte dei proventi delle multe saranno utilizzati per finanziare programmi di educazione stradale e per attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

