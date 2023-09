Un anno di assunzioni in Comune 

Il Comune di San Gavino rafforza la pianta organica ridotta negli ultimi anni dai continui pensionamenti. Per questo motivo l’amministrazione ha reperito nuove forze assumendo quattro nuove figure professionali. «Le ultime assunzioni sono quelle di un’impiegata come messo comunale, un giardiniere e altre due persone che lavorano ugualmente come operai generici, ma in strada e nel cimitero», racconta il sindaco Carlo Tomasi.

I numeri

L’obiettivo è portare in tempi brevi il personale alle 49 unità: «Abbiamo già individuato – aggiunge Tomasi – la graduatoria di un altro ente locale utile all’assunzione di tre categorie C (personale con diploma) da impiegare in diversi settori a partire dal primo dicembre di quest’anno. Inoltre abbiamo già pronta la graduatoria a cui attingere per l’assunzione di un operaio specializzato con la qualifica di graderista ed è previsto un concorso da espletare per l’assunzione di un ingegnere a tempo pieno. Un altro concorso verrà bandito ai fini dell’assunzione di un ingegnere a tempo parziale. Una volta richiesto ed assicurato il finanziamento per l’assunzione di un ingegnere specializzato nell’intercettazione di risorse e progettazione del Pnrr è stato pubblicato il relativo bando. Ora aspettiamo la selezione dell’Aspal di una persona appartenente alle categorie protette per 20 ore settimanali».

Ex Keller

A questo vanno aggiunti i tre dipendenti del progetto Lavor@bile assegnati alla portineria, all’ufficio dei tributi e ad altri servizi che hanno il contratto fino al 31 dicembre del 2023 con possibilità di proroga. «Inoltre – conclude Carlo Tomasi – abbiamo i 12 dipendenti del progetto LavoRAS, per i quali sono già stanziati i finanziamenti e che verranno impiegati nelle strade e nelle manutenzioni. Infine la Regione sta definendo le procedure per l’impiego, già finanziato, dei dieci ex lavoratori della fabbrica di carrozze ferroviarie Keller presso il nostro Comune. Queste assunzioni sono inserite nel piano triennale del personale, che è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione ed efficienza di un ente pubblico. Oltre ai pensionamenti diversi impiegati hanno chiesto il trasferimento in altri Comuni o altri enti provinciale e regionali».

