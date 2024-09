Un anno dal massacro Tel Aviv prepara il ricordo 

Tel Aviv. Un anno è passato dal giorno del massacro, quel 7 ottobre 2023 in cui migliaia di miliziani di Hamas sferrarono l’attacco nella città di Sderot, una ventina di villaggi del Sud e un festival di musica cui partecipavano tantissimi giovani. I morti furono 1.200, di cui 823 civili; le vittime, comprese donne, bambini e anziani oggetto di torture. Tremila i feriti, 240 persone furono rapite e portate a Gaza. Novantasei sono tuttora da qualche parte nella Striscia. Quest’anno la data coinciderà con il 22 Tishrei del calendario ebraico. In mezzo ci sono dodici mesi in cui oltre a Israele, pure il resto del mondo ha visto succedere l’inimmaginabile. Ora che si avvicina l’ora delle cerimonie per commemorare le vittime del 7 ottobre, di giorno in giorno l’atmosfera sembra farsi più cupa in Israele, pure a Tel Aviv col suo lungomare animato. Non appena si parla singolarmente con qualcuno, di qualsiasi età, emerge la crisi di un intero popolo.

