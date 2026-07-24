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Carbonia.
25 luglio 2026 alle 00:41

«Un anno con la perdita sotto casa» 

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Da circa un anno una perdita idrica interessa alcune abitazioni che si affacciano su via Croazia, a Carbonia, ma non è ben chiaro chi debba intervenire per risolvere il problema. Tra uno stradello e il marciapiede si sta creando a tratti anche un acquitrino scivoloso e maleodorante che rende difficile l’accesso ad alcune abitazioni. E a questo si aggiunge un ingente spreco di acqua.

Gli abitanti delle abitazioni non sanno più a che santo rivolgersi e quali soluzioni cercare: «Siamo figli di nessuno, – dice Marcello Palazzari – in balia di Abbanoa e Area che si rimbalzano le responsabilità. Sta diventando anche pericoloso camminare». Ma in prossimità della perdita abitano anche persone con difficoltà motorie, è il caso per esempio di Maria Laura Musino, madre di una ragazza con disabilità: «Ho mandato lettere a Area, a Abbanoa e al servizio di igiene pubblica. La mia casa non dà sullo stradello ma proprio su via Croazia e l’acqua, che stagna e puzza, arriva sin davanti al mio cancello, rendendo difficoltoso l'ingresso. Sollecitiamo perché si trovi presto una soluzione e chi deve intervenire, sia esso ente pubblico o privato cittadino intervenga». Non va meglio a Carmen Arca 85 anni: «Mi sento quasi rinchiusa in casa. È una vergogna che va avanti da un anno. – dice – Deve finire il rimbalzo di responsabilità tra enti, considerato che di mezzo ci passiamo noi che spesso non abbiamo neanche le risorse per intervenire».

Anche in altri casi, in città, si intreccia la presenza di Abbanoa, Area e in alcuni casi anche il Comune , senza riuscire a trovare una via burocratica che porti a una soluzione celere. Nel caso specifico l’amministratore di Area Matteo Sestu spiega che «stiamo verificando che in quello stradello, di nostra proprietà, si affaccino abitazioni anch’esse appartenenti all’ente e in quel caso ci impegneremo a intervenire. Nel caso invece siano solo di proprietà di privati siamo disponibili a concedere il nulla osta necessario alla realizzazione delle operazioni risolutive». Abbanoa evidenzia che «la perdita è in un tratto di condotta condominiale non gestita da noi. I nostri tecnici hanno già effettuato le verifiche. Si sono resi disponibili a installare una valvola di sezionamento all'ingresso del vicolo quando il condominio effettuerà la riparazione e anche a garantire supporto tecnico quando decideranno di spostare i contatori sulla strada»

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