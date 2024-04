«Un animatore di condominio per le case popolari» 

«Per la gestione delle case popolari cerchiamo più che un amministratore, un animatore di condominio, pertanto non basta presentare l’offerta economica ma occorre un progetto che punti molto sull’aspetto sociale». Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, illustra il nuovo bando per affidare la conduzione dell’area condominiale delle case popolari di via San Sebastiano, nella zona storica della città. Diciassette appartamenti in un complesso residenziale realizzati per far fronte al disagio abitativo delle famiglie. «Abbiamo pensato – dice Urpi – a una forma innovativa di gestione, ovvero un servizio di co-progettazione e co-gestione delle parti comuni, lavorare insieme al Comune al fine di prevenire situazioni di degrado ambientale oltre che situazioni di conflittualità tra i condomini, favorendo l’integrazione e la convivenza».

Il progetto prevede interventi come la vigilanza sulla presenza degli inquilini, la ripartizione delle spese, monitoraggio di situazioni di morosità, attività volte alla formazione della cultura di responsabilità, segnalazione ai servizi sociali di situazioni familiari critiche. Gli interessati devono presentare all’ente una manifestazione d’interesse entro il 3 maggio. ( s. r. )

