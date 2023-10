Un anfora per raccogliere e segnalare il dolore 

Transitando tra scuole, piazze ed associazioni domusnonesi ha già fatto il pieno di messaggi e disegni. Forse già ospita (o ospiterà) anche richieste d’aiuto e denunce che verranno svelate (e consegnate a chi di dovere) a dicembre nel centro antiviolenza di Carbonia.

È “sa Mariga de s’aggiuru”, un’anfora a due manici che ora si trova a Musei e poi transiterà a Villamassargia, Perdaxius, Narcao, Nuxis, Villaperuccio, Santadi, Masainas, Tratalias, San Giovanni Suergiu, Carbonia e Iglesias, Comuni che la sigleranno con un fiocco rosso identificativo. «È uno strumento pensato per sensibilizzare sul tema della violenza di genere ma ideato soprattutto per dare alle donne ed a tutti un ulteriore strumento con cui chiedere aiuto e magari uscire da un incubo. Purtroppo conosco il tema e so quanto sia difficile non cedere alla paura e denunciare», dice Fabiola Barranca, consigliera comunale e ideatrice dell’iniziativa con il supporto della collega Maria Franca Floris. All’apertura scritti, disegni e messaggi comporranno una mostra che girerà nei Comuni aderenti dove verranno installate altre anfore. Già on line anche una pagina Facebook. L’idea è stata subito sposata dall’assessorato alle Pari Opportunità di Domusnovas: «Un’unione tra comuni - dice l’assessora Maria Elena Lusci - per dire a chi soffre che non è solo: le istituzioni ci sono».

RIPRODUZIONE RISERVATA