Un anfiteatro in via Pacinotti 

Il quartiere più popolato della città, Serra Perdosa, avrà il suo anfiteatro: troverà spazio nell'area del nuovo asilo nido che si sta realizzando in via Pacinotti. L'amministrazione comunale lancia uno sguardo al futuro e punta sulla riqualificazione non solo urbanistica, ma anche culturale del rione.

Le tappe

Il progetto è suddiviso in due parti: la prima è relativa alla realizzazione del nuovo asilo nido, e la seconda ruota invece, sulla realizzazione dell'anfiteatro adiacente all’edificio scolastico. Il finanziamento ammonta a quattro milioni di euro e rientra nei fondi messi a disposizione dal Pnrr. Il nuovo asilo ospiterà quaranta bimbi, e sarà dotato di un moderno impianto fotovoltaico, con un ampio giardino intorno alla struttura. L'anfiteatro, adiacente la struttura dell'asilo, potrà ospitare spettacoli ed eventi, e verrà reso fruibile al pubblico anche come luogo di ritrovo e socializzazione. «Si tratta di un progetto innovativo – ha spiegato il sindaco, Mauro Usai – che rientra nella riqualificazione urbana di Serra Perdosa. L' anfiteatro sarà accessibile a tutti i cittadini, ospiterà spettacoli, piccoli e grandi eventi. Vogliamo in questo modo aprire la scuola alle famiglie e creare nuove possibilità di socializzazione, per una migliore crescita culturale e sociale. Creiamo un quartiere più accogliente e funzionale, grazie agli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana e sociale». L’assessore ai lavori pubblici Alberto Cacciarru aggiunge: «Sono opere di rigenerazione urbana diffusa attraverso interventi mirati che interessano il cuore del quartiere di Serra Perdosa. Un piano di lavoro che presta attenzione a tutti i cittadini, per creare un quartiere dove vivere bene, e nel contempo, realizzare la riqualificazione urbana al servizio del progresso sociale e culturale».

Il siti

Gli amministratori sottolineano che tutti potranno usufruire dell'anfiteatro, sia per quanto concerne gli eventi, sia per quanto riguarda anche la più semplice socializzazione perché sarà un nuovo luogo di ritrovo fra le persone. Una notizia che riscuote il plauso delle associazione visto che l’anfiteatro sarà una potenziale sede per sviluppare nuovi progetti. «Siamo soddisfatti per la realizzazione di un nuovo spazio dedicato agli spettacoli e a nuovi eventi – commenta Luigi Pusceddu, attore e regista del Gruppo teatrale Pro Loco di Iglesias – è importate creare nuovi spazi di aggregazione sociale, e tracciare nuove prospettive anche per chi, come noi, lavora nell'ambito dello spettacolo e degli eventi. Abbiamo così l'opportunità di lavorare nel migliore dei modi sui nostri progetti e di poterli fare conoscere alle persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA