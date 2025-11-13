Un “Anemone”  Daniel Day-Lewis sostiene il debutto del figlio Ronan dietro la macchina 

A otto anni dalla sua ultima interpretazione, il gigante Daniel Day Lewis torna al cinema con “Anemone”, pronto a sostenere il debutto alla regia di suo figlio Ronan. Una pellicola che mette a fuoco il legame parentale, affrontando il peso dell’assenza e i conti lasciati in sospeso in vista del futuro. Preoccupata per il carattere irascibile di suo figlio Brian, Nessa chiede a Jem di rintracciare Ray, un uomo che da vent’anni ha abbandonato la famiglia per vivere in isolamento nei boschi. Al loro incontro, i due fratelli mostrano orrende cicatrici, frutto degli episodi di violenza domestica subiti da giovani e degli eventi traumatici avvenuti durante i “Troubles” in Irlanda del Nord. Mentre Nessa prepara Brian al possibile incontro con il genitore, Jem tenta di convince Ray a tornare a casa e a occuparsi dei suoi doveri; ma il dolore di certe ferite è ancora lancinante e non lascia spazio ad alcun tipo di assoluzione.

All’immediatezza di un dramma familiare intrecciato ai racconti di guerra corrisponde una marcata ricercatezza sul piano registico, come dimostrano il frequente uso di elementi simbolici e onirici. Anche la scrittura si rivela ricca e complessa, alternando lunghe fasi introspettive in cui emergono soprattutto i silenzi e i suoni ambientali. A non funzionare talvolta è il montaggio, che penalizza l’accessibilità dei contenuti con scelte disorganiche e incoerenti. Eccelle il vecchio Day-Lewis, pienamente immerso nel ruolo e intenso esattamente come ce lo ricordavamo. Una partnership riuscita nel lavoro oltre che nella vita, ma che - a fronte di varie imprecisioni - necessità ancora del giusto grado di maturazione. (g. s.)