Un americano a Pula: «Sapete come si traduce il sardo in inglese?» 

Ha dato lezioni di sardo a Fiorello, che qualche anno fa, durante un suo spettacolo a Cagliari, per divertire il pubblico si era lanciato a recitare in lingua originale quello scioglilingua boccaccesco che narra dell’impossibilità oggettiva di far l’amore e contemporaneamente tessere. I fan dello showman siciliano erano andati in visibilio quando aveva poi detto loro che a insegnargli quella filastrocca era stato un americano: Thomas Galdi, innamorato così tanto della lingua sarda da realizzare un vocabolario che traduce parole, proverbi ma anche modi di dire in inglese e in italiano.

La vita

Nato a Parigi 73 anni fa, origini ungheresi, passaporto statunitense: Galdi può considerarsi un cittadino del mondo, visto che durante l’anno vive quattro mesi a Firenze, due a New York, per poi concedersi sei mesi nella sua splendida villa nel condominio della Saia, a Santa Margherita di Pula. «In tanti si chiedono come abbia fatto un americano a scrivere un vocabolario in sardo – racconta Thomas Galdi -, parlo inglese, italiano, tedesco, francese e ungherese, ho pensato che sarebbe stato bello permettere agli stranieri di conoscere parole e modi di dire di questa splendida terra. L’idea nacque qualche anno fa, durante una cena con i miei amici Ariuccio Carta e Antonello Aru, avevamo notato che esistevano tanti vocabolari che traducevano dal sardo all’italiano, qualcuno persino in giapponese, ma uno per l’inglese non c’era: mi sono messo al lavoro e ne è nato un testo con circa 3500 vocaboli. Amo parlare in sardo, ho un bellissimo ricordo di una cena con Fiorello in cui gli raccontai curiosità e modi di dire di questa lingua, e ne venne fuori una gag divertente per il suo spettacolo». Durante il periodo della pandemia, la sua casa di Santa Margherita è stata un rifugio incantato che ha permesso a lui e a sua moglie di trascorrere quattordici mesi in tranquillità, per questo Thomas Galdi ha deciso che Pula diventerà la sua residenza.

Il futuro

«L’amore per questo posto parte da lontano – racconta -, mi definisco un Pul-lover, un amante di Pula, ho iniziato a venirci alla fine degli anni Cinquanta, in paese tutti conoscevano mio padre, Harry Louise, come s’americanu , per loro era un fatto insolito incontrare uno statunitense, erano abituati a vederli nei film al cinema e non di persona. Ricordo che in paese c’era la bottega di Celestina, dove si poteva trovare di tutto, e poco altro: la costa di Santa Margherita dove oggi ci sono case e alberghi era deserta». In principio furono i milanesi e i torinesi facoltosi, in seguito arrivarono gli stranieri: Galdi ripercorre a ritroso la storia della nascita del turismo a Pula. «Bruno Falck, Silvio Tronchetti Provera e tanti altri imprenditori facoltosi del nord Italia, i primi a credere nelle potenzialità di questo posto, dove sorgeva all’epoca solo un albergo, furono loro. L’avvento del campo da golf a Is Molas rappresentò una importante novità, in Italia ancora oggi – ma soprattutto allora – questo sport viene considerato come una attività di nicchia, un aspetto che ha contribuito a far sviluppare quella zona residenziale». Il suo accento è un mix di francese e americano, quando dall’italiano passa al sardo si capisce come il legame con questa terra per Thomas Galdi sia davvero forte: «Questo posto fa parte di me, qui trascorrevo le mie estati da ragazzo, sulla spiaggia che sta a due passi da casa mia è morto mio padre, Pula e la sua gente fanno parte della mia vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA