Un’assemblea per sollecitare l’arrivo di un medico. In tantissimi hanno partecipato giovedì sera al Montegranatico di Siliqua all’incontro pubblico indetto per affrontare l’emergenza dovuta alla mancanza dei medici di base. È stato organizzato dalla sindaca di Siliqua, Francesca Atzori, e ha preso parte anche la vicesindaca di Vallermosa, Chiara Carta, supportata da un comitato di suoi concittadini, che condividono con Siliqua lo stesso problema sanitario.

Atzori si è presentata ai numerosi partecipanti con un piano ben preciso, contenuto in una bozza che ha preso forma durante il dibattito. La mancanza di medici di base, che ha lasciato senza assistenza 3500 cittadini di Siliqua e 300 di Vallermosa, preoccupa da tempo le due comunità, che hanno reagito con la creazione di alcuni comitati per sollecitare una rapida risoluzione del problema.

A Vallermosa, già da qualche mese, alcuni residenti sono stati gli artefici di una raccolta di firme da portare all’attenzione della dirigenza dell’Azienda sanitaria. A Siliqua, altri comitati spontanei hanno chiesto il supporto della sindaca manifestare il disagio ai vertici della Asl, affinché sia garantita la dovuta assistenza all’intero paese.

Si è arrivati a una proposta unitaria da inoltrare all'Asl, quella aprire un ambulatorio straordinario di continuità territoriale (Ascot): un obiettivo da raggiungere in tempi stretti, per sopperire almeno in parte alle esigenze della popolazione, soprattutto quella più anziana, che richiede maggiori attenzioni.

Di questa tipologia di ambulatori, già collaudati in diversi centri della provincia, si è discusso a lungo. Dopo aver analizzato i diversi pro e contro, tutti concordi nel credere che il tradizionale medico di base sia il vero obiettivo ma, in questo momento, l’Ascot sembra essere l’unica soluzione possibile, visti i bandi per la ricerca di medici andati deserti.

I residenti, poi, vorrebbero potersi rivolgersi alla Guardia medica anche per ottenere ricette mediche, per continuare le cure già in corso o terapie a lungo termine. Le proposte saranno discusse durante il prossimo Consiglio comunale, con la possibilità di una raccolta firme anche per la cittadinanza di Siliqua, attraverso uno sportello che potrebbe essere messo a disposizione in Municipio. Tutte le iniziative saranno poi portate all’attenzione di Asl e prefetto.

