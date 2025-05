Un ambulatorio per chi non ha medico 

Prescrizioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari: la Asl del Medio Campidano fa sapere che da ieri a Sanluri è aperto l’Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria, un servizio in cui si alterneranno due medici di base. La sede è in via Bologna, nei locali della guardia medica, dove sono previste due aperture settimanali. Tutti i martedì e mercoledì, dalle 15 alle 19, porte aperte per oltre 1.500 pazienti che risiedono dei Comuni di Sanluri, Furtei, Segariu, Villamar, zona del distretto sanitario da tempo senza medici di famiglia in seguito alla cessazione dall’incarico della dottoressa Maria Vincenza Fenu.

La Asl si era subito attivata alla ricerca di un sostituto tramite una manifestazione di interesse, pubblicata da Ares, purtroppo andata deserta ma tuttora aperta in attesa che qualche professionista presenti domanda di adesione per un incarico provvisorio.

Intanto nell’ambulatorio di Sanluri verranno erogate, esclusivamente per i cittadini senza dottore, le prestazioni di assistenza primaria, come per esempio le prescrizioni mediche, le visite, il rinnovo di piani terapeutici, la raccolta di qualsiasi forma di fabbisogni domiciliari, compreso le prestazioni di assistenza integrativa, certificati di malattia e ogni altro compito riconosciuto dall’accordo collettivo nazionale. (s. r.)

