Un ambulatorio in ospedale per le patologie renali 

All'ospedale di Lanusei apre un nuovo ambulatorio ecografico dedicato alle patologie renali

Il servizio è stato attivato nel reparto di Nefrologia e Dialisi. È la prima volta che un ambulatorio di questo tipo viene aperto all’interno del reparto: un altro tassello per cercare di dare risposte più puntuali agli utenti del territorio.L’apertura del nuovo servizio è stata possibile anche grazie alla recente acquisizione da parte dell’azienda socio-sanitaria ogliastrina di un moderno ecografo di alta fascia. «È un esame molto utile – spiega il direttore della struttura complessa di Nefrologia e dialisi Massimo Belluardo - perché nel corso di una visita nefrologica e della valutazione del paziente, l’ecografia renale diventa essenziale per la diagnosi: ad esempio, per verificare se si tratta di un paziente cronico o un paziente acuto, oppure se si riscontra una stenosi delle arterie renali, nel caso di ipertensione arteriosa. Nella maggior parte dei casi la patologia renale cronica è silente e l’ecografia consente di fare diagnosi precoci e tempestive». È possibile prenotare le visite nell’ambulatorio ecografico solo per problemi renali, tramite Cup. Il servizio è operativo una volta a settimana, il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

