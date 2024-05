Un altro weekend di alcol e botte 

Ancora un fine settimana difficile alla Marina tra scazzottate, ragazzini ubriachi e rifiuti abbandonati. Gli abitanti non sanno più cosa fare: denunce e segnalazioni non servono, e anche quando vengono effettuate le chiamate alle forze dell’ordine, poliziotti e carabinieri possono fare ben poco.

L’ultimo weekend ha visto uno scontro tra due gruppi di ragazzi avvenuto sabato sera, prima del rientro di Sant’Efisio nella chiesa di Stampace. Dai racconti fatti da alcuni testimoni, la rissa sarebbe avvenuta in via Roma. Da una parte alcuni giovani stranieri, dall’altra sardi. Il tutto è durato pochi istanti. Così quanto sono arrivate le pattuglie non hanno trovato più niente. E anche domenica non sono mancate le segnalazioni di minorenni con in mano bottiglie di alcolici. Stesso scenario del giorno prima. E alla fine i contenitori in vetro, insieme ad altri rifiuti, sono stati lasciati negli angoli di piazze e strade. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA