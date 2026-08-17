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Pula.
18 agosto 2026 alle 00:09

Un altro uomo in casa: scoppia la lite 

Urla feroci tra moglie (37 anni) e marito (80), che colpisce la donna 

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Una lite, un presunto triangolo amoroso e poi l’aggressione, in preda ai fumi dell’alcol, che ha reso necessario l’intervento dei medici e dei carabinieri. È quanto sarebbe accaduto a Pula, in periferia, intorno alle 5 del mattino di ieri. A far scattare l’allarme sono state le urla provenienti dall’abitazione di una coppia di coniugi residenti nella zona, protagonisti di un pesante litigio che, nel giro di pochi minuti, sarebbe degenerato.

Le ipotesi

Secondo una prima ricostruzione la donna, 37 anni, si sarebbe trovata in soggiorno a parlare con un altro uomo quando sarebbe stata sorpresa dal marito, un 80enne. Una presenza che avrebbe innescato la discussione tra i coniugi. Non è stato chiarito se l’uomo sia scattato temendo una relazione sentimentale della donna, ma in base alla prima iniziale ipotesi a complicare la situazione avrebbe contribuito lo stato di ebrezza da parte di entrambi.

La discussione

Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti, con l’anziano inquilino ad aver innescato l’aggressione cercando di colpire la donna al volto. La discussione, particolarmente accesa, non è rimasta confinata all’interno dell’abitazione: le urla dei due hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti, svegliati dal trambusto proveniente dalla casa.

I soccorsi

In pochi minuti lì davanti è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118, seguita immediatamente dopo dai mezzi dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cagliari intervenuti per verificare cosa stesse accaduto e ricostruire la dinamica della lite.

La donna avrebbe riportato alcune lesioni alla mandibola ritenute compatibili con l’aggressione subita. Ma, nonostante la presenza dei medici e la possibilità di ricevere le cure necessarie, avrebbe rifiutato l’assistenza. Al momento la vicenda non ha avuto ulteriori conseguenze sul piano giudiziario: la lite, infatti, non avrebbe fatto scaturire alcuna denuncia. Restano però da chiarire diversi aspetti dell’episodio.

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