un altro tricolore a 16 anni per ledda  

Un altro titolo tricolore in bacheca per Valentino Ledda, che a Maggiora ha chiuso la stagione 2024 del Campionato Italiano Rally Cross, quella in cui ha lasciato il kart cross per passare alla Peugeot 208 Rally4, col trionfo nella categoria Stc-1600, archiviata con 105 punti di vantaggio su Matteo Valazza, secondo. Il sedicenne di Burgos, portacolori di Aci Team Italia e Autoservice Sport, è il più giovane di sempre a imporsi nella categoria e, in contemporanea, si è anche confermato campione italiano U18. Nella Stc Plus-2000, invece, i due terzi posti centrati negli ultimi due round non sono stati sufficienti al cagliaritano Gianni Saddi (Citroën Ds3) per conservare il primato: il tricolore è andato a Lucas Scabbia per 3,25 punti. La due-giorni di Maggiora è stata l’occasione per il debutto stagionale nel tricolore Rally Cross di Giuseppe Bitti, sabato terzo e ieri quarto tra i kart cross.

Al 3º Halloween Ronde di Serravalle, Marino Gessa e Nicola Demontis (Skoda Fabia Evo) hanno chiuso quarti, Antonio Dettori e Marco Demontis (Skoda Fabia Rs) ottavi. Roberto Cocco e Lorenzo Fratta (Renault Clio Williams) si sono classificati al 31º posto e hanno centrato un buon 2º di classe in Rc4n/A7.

