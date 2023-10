Un altro totem multimediale per i turisti 

E sono tre. Dopo Marina di Capitana e le Cantine Fois in via Garibaldi, un altro totem multimediale touchscreen sarà inaugurato nei prossimi giorni dall’associazione turistica quartese all'ingresso del chiostro dell'ex Convento dei Cappuccini. Il progetto ha il patrocinio del Comune e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

Il totem fornirà informazioni su tutti i siti di interesse e monumenti della città, tra cui un tour 3D del Convento e della Chiesa di Sant'Agata, sulle attività ricettive e commerciali, sulle associazioni del Terzo Settore, sul calendario delle iniziative in città, e molto altro ancora. È un ulteriore passo per una città sempre più aperta al turismo e che si aggiunge ai due info point aperti sempre dall’associazione turistica: uno stagionale al Poetto al Lido Mediterraneo e uno in centro storico nei locali della cantina Fois in via Garibaldi.

