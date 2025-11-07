VaiOnline
08 novembre 2025 alle 00:31

Un altro sì per l’Einstein Telescope nell’Isola 

Via libera dalla Conferenza dei servizi preliminare riunita ieri a Cagliari 

Via libera alla possibile costruzione di Einstein Telescope in Sardegna, per entrambe le due configurazioni alternative a forma di “elle” e di triangolo. Il semaforo verde è della Conferenza dei servizi preliminare sullo studio propedeutico allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica, economica e ambientale del futuro osservatorio di onde gravitazionali, che si è svolta ieri al T-Hotel di Cagliari. La conferenza, promossa dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e dal ministero delle Infrastrutture, rappresenta un passaggio fondamentale del percorso di autorizzazioni e di collaborazione tra le Stato, Regione, Comuni edenti coinvolti nel progetto di pre-fattibilità per Einstein Telescope (ET).

Sostegno a Sos Enattos

L’approfondimento è stato realizzato da una cordata di aziende italiane (molte sono sarde) che operano a livello internazionale, guidate da Rocksoil spa, nell’ambito del progetto Pnrr Etoc. È finalizzato a sostenere la candidatura italiana a ospitare Einstein Telescope nell’area di Sos Enattos, nel Nuorese, e costituisce l’elemento principale della proposta italiana, con un livello di dettaglio adeguato a sostenere la candidatura a livello europeo. Lo studio ha sviluppato entrambe le possibili configurazioni dell’esperimento attualmente al vaglio della comunità scientifica: un rivelatore a forma di triangolo, con lati di 10 chilometri, e uno a forma di L con lati di 15 chilometri.

I due “sì” ufficiali

La conferenza ha espresso all’unanimità una valutazione positiva su entrambi i progetti. L’atto conferma la fattibilità di ET in Sardegna, rafforzando così la candidatura di Sos Enattos nella corsa a ospitarlo. Sono in lizza altri due candidati: la regione dell’Euregio-Mosa-Reno, al confine tra Paesi Bassi, Germania e Belgio, e un sito in Sassonia (Germania), la cui candidatura è stata ufficializzata di recente. La candidatura sarda, tra quelle in lizza, è la prima a ottenere pareri tecnici favorevoli.

I festeggiamenti

«Il via libera è un passo decisivo», commenta la ministra della Ricerca, Anna Maria Bernini, «si promuove lo sviluppo di un territorio eccezionale, destinato a diventare un laboratorio di innovazione di rilevanza internazionale». Soddisfatta Alessandra Todde: «Dimostriamo», sottolinea la presidente della Regione, «la forza della nostra candidatura, sostenuta dalla Regione».

