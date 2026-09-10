Un altro settembre da tutto esaurito 

Numeri simili allo scorso anno - o forse superiori - con una costante: settembre è il mese dei turisti che spendono. E a Villasimius, meta regina del turismo nel sud est della Sardegna, sono ancora settimane da quasi tutto esaurito negli alberghi e nei resort. Anzi, da qualche parte il tasso di occupazione delle camere è da record.

Crescita

«Stiamo registrando un più quindici per cento rispetto allo scorso settembre», spiega Giovanni D’Anna, direttore del Simius Playa, uno storico quattro stelle sul mare di Simius, «possiamo dire che siamo sold-out, in pratica non abbiamo una camera libera». Come e più di agosto «con un leggero incremento degli stranieri», aggiunge D’Anna, «che raggiungono il 50 per cento del totale».

Complicato spiegare il perché di questa impennata settembrina «ma forse dipende anche dalla situazione delle guerre, gli europei probabilmente adesso preferiscono trascorrere le loro vacanze sempre in Europa e la Sardegna si sta dimostrando una delle mete preferite».

Dall’est e dal nord

Segnali confermati da Sergio Ghiani, imprenditore da sempre in prima linea (è stato anche assessore al Turismo) e socio del consorzio turistico: «I numeri per ora sono in linea con il 2025 ma potrebbero diventare molto interessanti a fine mese», spiega, «stiamo registrando un aumento di turisti provenienti dal nord Europa. Norvegia, Svezia e poi, in particolare, polacchi. Questo significa più qualità e un fatturato maggiore».

Per attirare turisti servono anche eventi e manifestazioni. Come la regata velica che lo stesso Ghiani (presidente, fra le altre cose, della Lega Navale) ha organizzato per domenica mattina con partenza dal porto in direzione Capo Boi e ritorno: «È il trofeo Mg Italia», spiega, «aperto ai bambini di età compresa fra gli 8 e i 16 anni. Saranno un centinaio, in arrivo da tutta la Sardegna e non solo. Anche questo è un piccolo input turistico con tante persone che animeranno Villasimius sin dal giorno prima».

Affitto

Tanti anche i turisti che scelgono le seconde case: «Le presenze sono simili al 2025 me potrebbero essere molto di più», dice Giuseppe Onano della Home Holiday, «basterebbe ripristinare e potenziare i collegamenti aerei con Lettonia, Estonia e Lituania. C’è tanta richiesta».

Comune

Per il sindaco Gianluca Dessì, che ha tenuto per sé la delega al Turismo, settembre si sta dimostrando un periodo eccezionale: «Stiamo andando verso la riconferma delle 140mila presenze dello scorso anno», sottolinea, «con la gran parte delle strutture ricettive piene. Il problema invece sono le troppe presenze di agosto a discapito della qualità. Dobbiamo capire come arginare questo fenomeno, a partire dal sovraffollamento delle spiagge. Una delle soluzioni potrebbe essere limitare la circolazione delle auto».

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