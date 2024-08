Un altro schianto in viale Arsia 

Ennesimo schianto la notte scorsa, in viale Arsia, centralissima via di Carbonia dove oggi i residenti reclamano a gran voce i dissuasori: «Li installino prima che ci scappi il morto».

Il pericolo

La carreggiata in questa via che corre lungo il perimetro del terrapieno alle spalle della chiesa di San Ponziano è così larga che dovrebbe consentire il passaggio delle auto in maniera assolutamente sicura in entrambe le direzioni, eppure non c’è giornata in cui non si rischi l’incidente. Lo sa bene Mattia Manigas, giovane che risiede in un palazzo che si affaccia sul grande parcheggio e che ieri, per la seconda volta, ha dovuto fare la conta dei danni: «Seconda macchina danneggiata nel giro di pochi mesi – racconta – avevo parcheggiato regolarmente ma la macchina che ha centrato la mia si è allargata troppo e lo schianto è stato inevitabile. I dissuasori avrebbero imposto una velocità più moderata». Due volte su tre la causa degli incidenti è, infatti l’alta velocità: alcuni mesi fa un’auto ha danneggiato quattro veicoli parcheggiati lungo la curva e solo per un destino benevlo nessuno si è fatto male. Analogo incidente qualche mese prima con un’utilitaria andata totalmente distrutta: il proprietario ha fatto la scoperta la mattina dopo l’incidente per il quale è ancora aperta una denuncia contro ignoti visto che il conducente dell’auto che ha causato l’incidente si è dileguato. Il pericolo è sempre in agguato e la presenza di tanti uffici e laboratori medici rende la zona molto trafficata: «Le auto e le moto, quando arrivano in questo punto della strada, sfrecciano a una velocità assurda – afferma Carlo Pirchio, anche lui residente – e ogni volta che si rallenta per entrare nel parcheggio si rischia di essere centrati in pieno da chi ha appena superato la curva. I dissuasori sarebbero un valido deterrente, credo che non si debba rimandare oltre, non si rischia solo di danneggiare un’auto, è a rischio la sicurezza delle persone».

La paura

C’è chi ha evitato lo schianto per un pochi centimetri: «Avevo appena completato la curva – racconta Loredana Diana che vive poco distante dal luogo dello schianto di ieri – un’auto che arrivava da piazza San Ponziana ha sfiorato la mia». La richiesta è unanime: «Subito i dissuasori – dice Gorgia Usai – non si possono correre questi rischi».

RIPRODUZIONE RISERVATA