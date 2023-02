Un altro scafista in stato di fermo dopo il naufragio 

Sull'efficacia dei mezzi navali di Guardia di finanza e Guardia costiera di Crotone ad affrontare il mare forza 4, il giudizio del procuratore è: «Qui mancano uomini e mezzi alle forze dell'ordine. Il Governo dovrebbe impostare in modo diverso le strutture. In estate abbiamo tre sbarchi alla settimana». Capoccia evidenzia che un eventuale abbordaggio per un trasbordo con mare grosso è altamente pericoloso e ricorda l'episodio avvenuto anni fa nel canale d'Otranto, quando una nave militare venne in contatto con un barcone, provocandone l'affondamento.

Crotone. Un'indagine sul naufragio del barcone, ma che analizzerà anche come sia stata gestita la vicenda: dall'avvistamento dell’equipaggio di un aereo Frontex alla tragedia. È il perimetro in cui il procuratore capo di Crotone, Giuseppe Capoccia, circoscrive l'inchiesta sul naufragio del barcone carico di migranti avvenuto all'alba di domenica sulla spiaggia di Steccato di Cutro. I reati ipotizzati sono omicidio colposo, naufragio colposo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un faro anche sui soccorsi: «Ricostruiamo cosa è stato fatto e lo confrontiamo con quel che si doveva fare, e sembra sia stato fatto. Le condizioni del mare erano terribili».

Pochi soccorritori

L’interrogazione

Ad alimentare interrogativi sui soccorsi è anche un twitter del giornalista Sergio Scandura, che pubblica un fonogramma inviato 16 ore prima dell'avvistamento del barcone da parte dell'aereo Frontex, dal Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (Mrcc) di Roma a tutte le navi nello Ionio, con l'invito a segnalare imbarcazioni in difficoltà. Interrogativi che il vicepresidente del Gruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, pone in un’interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Fermato un altro scafista

Carabinieri e Guardia di finanza hanno fermato un altro presunto scafista, dopo il turco bloccato domenica: è pachistano. Si cerca un terzo complice e sono stati recuperati altri quattro corpi: in totale, 63.

La paura dopo la tragedia

Gli occhi di una mamma e un papà passano in rassegna i sopravvissuti, e pregano che sotto i teli che coprono i cadaveri non ci siano i loro figli. «Non sono qui», dice lui. «Forse sono sull'ambulanza», spera lei, cercando in quell'inferno squarciato da grida di dolore. La ricerca fa i conti con i sensi di colpa di due genitori che hanno deciso di partire dall'Afghanistan per migliorare le proprie condizioni di vita, perché quella non era più vita. Il viaggio è stato lungo, la rotta balcanica in pieno inverno, le insidie del paesaggio, il freddo, la fame. La paura è stata tanta. Avevano valutato tutto e messo in conto anche la morte, la loro, non quella dei figli. Eppure sulla spiaggia ci sono solo loro, poco più di 40 anni entrambi, e la Croce rossa li porta al Cara Sant'Anna. A questa donna e a quest'uomo, che sono una mamma e un papà e nient'altro in quel momento, viene offerto di indossare panni puliti e caldi. Tremano e non è per il freddo, ma per la paura di non rivedere più i loro bambini. Poi arriva una telefonata: «I vostri ragazzi sono ricoverati in ospedale: stanno bene e sono vivi». La coppia piange in un abbraccio che sembra infinito, ridono, si accarezzano, si inginocchiano e pregano guardando al cielo e ringraziandolo.

