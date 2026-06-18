Un altro sbarco di algerini, uno è ricoverato all’ospedale 

Momenti di apprensione ieri mattina nella spiaggia di Calasapone, nell’isola di Sant’Antioco, dove uno dei migranti arrivati a bordo di un barchino proveniente dall’Algeria è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia per un principio di ipotermia. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

L’uomo era assieme a un gruppo di undici migranti che sono sbarcati nelle prime ore della giornata lungo la costa sud-occidentale dell’isola. L’imbarcazione è stata individuata dagli agenti del Commissariato di polizia di Carbonia e da una pattuglia della Compagnia barracellare di Sant’Antioco, intervenuti per le operazioni di assistenza e identificazione.

Con quest’ultimo approdo sale a 54 il numero complessivo delle persone arrivate tra mercoledì e ieri sulle coste di Sant’Antioco. Tutti i migranti sono stati trasferiti a bordo di autobus al Centro di prima accoglienza di Monastir, dove saranno sottoposti agli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa. Le favorevoli condizioni meteomarine continuano a favorire le traversate dal Nord Africa verso il Sulcis. Negli ultimi giorni si è registrata un’intensificazione degli sbarchi di piccole imbarcazioni partite dalle coste dell’Algeria.

RIPRODUZIONE RISERVATA