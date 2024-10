Un altro raid a Gaza fa un massacro 

Tel Aviv. L’uccisione di Yahya Sinwar non ferma la guerra a Gaza. L’ultimo massiccio bombardamento israeliano ha colpito sabato sera un complesso residenziale nella città di Beit Lahiya, nel nord della Striscia: almeno 87 persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite secondo un bilancio del ministero della salute di Hamas, molti i dispersi ancora sotto le macerie.

La denuncia

«L'incubo a Gaza si sta intensificando. Scene orribili nella Striscia settentrionale, tra conflitti, incessanti attacchi israeliani e una crisi umanitaria in continuo peggioramento», ha denunciato il coordinatore dell’Onu per il processo di pace in Medio Oriente Tor Wennesland, secondo il quale a Gaza nessun luogo è sicuro per i civili.

Dal canto suo, l'Idf ha smentito i dati pubblicati dai funzionari palestinesi: «Il numero delle vittime è esagerato, e non corrisponde alle informazioni dal terreno che abbiamo, che ha usato munizioni di precisione e accuratezza nel colpire».

«Con l'uccisione di Sinwar, Israele sta cercando un'opportunità per concludere la guerra a Gaza con un accordo sugli ostaggi», ha fatto trapelare un funzionario israeliano parlando riservatamente con i media locali, mentre l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu continua a ribadire che «la guerra non finirà finché non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi». Nel nord della Striscia proseguono anche gli scontri di terra, un colonnello israeliano è rimasto ucciso. L'Idf ha poi affermato che le truppe hanno eliminato decine di terroristi, smantellato infrastrutture e confiscato una grande quantità di armi, anche nel sud della Striscia.

In Libano

Sul fronte libanese, dopo l'attacco di droni sabato contro la residenza di Netanyahu a Cesarea, operazioni di terra e raid aerei si sono intensificati. Il ministro della Difesa Yoav Gallant, in visita ai battaglioni al confine settentrionale, ha affermato che «Hezbollah sta crollando». I prigionieri, ha spiegato, «ci dicono cosa sta succedendo e che hanno una grande paura». I media arabi hanno riportato che il numero due di Hezbollah, Naim Qassem, si è trasferito a Teheran il 5 ottobre partendo da Beirut con l'aereo su cui ha viaggiato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragchi, dopo la sua visita in Libano. La Repubblica islamica ha intanto cercato di prendere le distanze dall'attacco a Cesarea addossando la colpa esclusivamente a Hezbollah.

