Un altro progetto agrivoltaico per le campagne di Guspini: è la richiesta numero diciotto  

Da qualche giorno è stato presentato il diciottesimo progetto per la costruzione di un parco agrivoltaico nel Guspinese. Si chiamerà “Guspini” e avrà una potenza di 42,619 MWp, con relative opere di connessione. Il progetto è attualmente in fase di verifica amministrativa e presto saranno disponibili i documenti.

Le reazioni

Le istituzioni cittadine hanno espresso un netto rifiuto. Marcello Serru, assessore ai Lavori pubblici, ha dichiarato: «Studieremo il progetto e redigeremo con l’ufficio tecnico le osservazioni. A Guspini ci sono importanti realtà agro-zootecniche che vogliamo sostenere affinché possano proseguire e progredire, senza essere sostituite da impianti industriali che nulla hanno a che vedere con il comparto. Ne sono testimoni gli interventi di Gal, Comune e altri enti». Dal Comitato No Megacentrale e Arraju, Laura Cadeddu osserva: «La nuova stazione elettrica prevista a Guspini funge da catalizzatore per un gran numero di impianti localizzati nel Guspinese e nei dintorni, come abbiamo appurato sistematicamente con le richieste di progetti agrivoltaici, favoriti da una legislazione orientata alla produzione di energia elettrica da conciliare con l’agricoltura. La sua funzione era chiara fin dall'inizio, rientrando nel potenziamento delle infrastrutture ad opera di Terna, in previsione della grande quantità di energia che sarà prodotta, ma non consumata localmente. Non solo il Tyrrhenian Link, ma presto anche un'altra infrastruttura per il trasporto dell’energia fuori dall’isola sarà sicuramente proposta».

La critica

Simona Cogoni, del gruppo di opposizione in consiglio comunale, critica la gestione dei settori agricolo e turistico nel corso del tempo, affermando che anni di negligenza e ostacoli hanno compromesso questi settori economici ed ecologici in Sardegna. «Attualmente siamo costretti a scegliere il male minore, optando per l’agrivoltaico, ma questa non è una soluzione accettabile perché in Sardegna siamo in grado di coltivare eccellenze e ce lo devono permettere. L’unica arma a nostra disposizione è l’unità dei sardi per difendere la nostra terra, che dobbiamo rispettare. C'è molta disinformazione e confusione in merito. È necessario dire la verità: qual è l’origine e lo scopo di questo futuro disastro ambientale?».

L’ipotesi

Luisa Mancosu, componente di Ades e dei comitati locali, esprime preoccupazione: «È un delirio e non si fermeranno facilmente. Azzardo, ma forse non tanto, che la moratoria li porta ad accelerare i tempi e a presentare tutti i progetti possibili e immaginabili». Sotto gli occhi di tutti, considerate le numerose richieste, è il fatto che saranno 18 mesi di land grabbing , ossia di richieste di occupazione delle terre e dei territori in modo subdolo».

Intanto il territorio comunale registra il diciottesimo progetto agrivoltaico.

