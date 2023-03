Un altro prete rapito e ucciso 

Yaoundé. Ancora un prete vittima di violenza in Africa: il corpo di Olivier Ntsa Ebode è stato trovato il 1° marzo a Obala, nel dipartimento di Lékié, nella regione centrale del Camerun. Secondo quanto riferisce l’agenzia vaticana dei missionari Fides, alcuni uomini si sono presentati a casa sua nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo affermando che una loro congiunta non stava bene e che aveva bisogno dei suoi servizi religiosi. Il sacerdote ha accettato di salire in auto con loro. Lungo la strada è stato assassinato e poi buttato fuori dal veicolo. L’annuncio ha suscitato grande emozione tra i fedeli della comunità locale, dove padre Olivier era noto per il suo impegno per la pace e la giustizia sociale. Sulla sua Chiesa di appartenenza non c’è al momento chiarezza. Se i media vaticani parlando di sacerdote cattolico, secondo il giornale francese “La Croix” Olivier Ntsa Ebode apparteneva alla Chiesa cattolica gallicana del Camerun, una Chiesa indipendente nata un secolo fa in Francia, che si chiama “cattolica” ma non sarebbe riconosciuta dal Vaticano.

