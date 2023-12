Un altro ponte per la borgata di San Pietro 

Un coordinamento tra Provincia e Comune per chiudere nel più breve tempo possibile il progetto della nuova viabilità presso il ponte di San Pietro, da sempre causa di lunghe code. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi durante un vertice tra il commissario della Provincia Mario Mossa e il sindaco Eugenio Murgioni. «Si tratta di un passo significativo - spiega il primo cittadino - verso la realizzazione di un innovativo progetto di viabilità per la borgata di San Pietro». Il progetto da oltre un milione di euro consiste nella realizzazione di un secondo ponte a due corsie (una per ogni senso di marcia) di fianco a quello vecchio e stretto. E poi una rotatoria principale del diametro di 35 metri in prossimità dello svincolo per indirizzare il traffico verso Villasimius, Castiadas o la spiaggia di Cala Marina. «L’intervento - aggiunge - ci consentirà di migliorare la gestione del traffico e abbellire la borgata con una zona pedonale e due rotatorie». (g. a.)

