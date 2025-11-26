VaiOnline
27 novembre 2025 alle 00:14

Un altro poker del Bonorva con il Li Punti 

Li Punti 2

Bonorva 4

Li Punti (4-3-1-2) : Murru, Dettori, Fresu (33’ st Marratzu), Cresci (16’ st Salaris), Pilo, Silanos (25’ st Samb), Zinellu, Dieni, Alberti (41’ st Palmas), Pireddu (19’ st Peana), Tuccio. In panchina S. Sanna, Cherchi, Milia, Serra. Allenatore Salis.

Bonorva (4-3-3) : Vassallo (39’ st Masala), M. Sanna, Jara, Gutierrez, Madeddu (17’ st Zappareddu), Pittalis, Matassa, F. Sanna (16’ st Sangaré), Tedde, Pinna (28’ st Mulas), Camara (30’ st Malgari). In panchina Mannoni, Nieddu, Pusceddu, Soro. Allenatore Pulina.

Arbitro : Arre di Olbia.

Reti : pt 3’ e 9’ Dieni, 27’ Pinna, 46’ Gutierrez; st 14’ Tedde, 17’ Sangaré.

Note : ammoniti Cresci, Gutierrez, Jara.

Sassari. Soffre, rimonta, dilaga e accede alla semifinale della Coppia Italia di Promozione. Il Bonorva passa al Comunale col Li Punti dopo un inizio in salita. Alla doppia incornata di Dieni, in apertura, gli ospiti rispondono con la testa di Pinna e la zampata in mischia di Gutierrez. Tedde e Sangarè, ancora di testa, nella ripresa, mettono in ghiaccio la gara.

