Un altro pedone ucciso da un bus 

MILANO. Un uomo di 48 anni, che rincasava dopo aver fatto visita alla madre che vive a poche centinaia di metri di distanza, è stato investito e ucciso da un autobus dell’Atm. L’incidente, l’ennesimo a Milano, è avvenuto ieri attorno alle 9,30 nel quartiere Forlanini. Fabio Buffo, sposato, un figlio di 20 anni e e uno di 16, rappresentante in una azienda, era uscito con il cane ed era passato a trovare l’anziana mamma. Al ritorno, all’incrocio tra viale Forlanini e via Bellosio, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, è stato urtato da un bus della linea 175. Inutili i soccorsi tempestivi: i suoi ragazzi e la moglie, accorsi in un baleno, lo hanno trovato morto sull’asfalto. Il conducente del mezzo è stato portato sotto choc al Policlinico.

Conducente indagato

«Non ci sono parole», ha ripetuto la moglie di Buffo davanti al palazzo dove abita la famiglia, spiegando di essere stata subito avvertita ma «non immaginavo che mio marito fosse morto». Anche i due ragazzi, visibilmente frastornati, sono stati di poche parole. «Si sta male – ha detto uno dei due – ma è successo. Forse l’autista era distratto e non ha visto mio padre». Secondo una prima ricostruzione il bus arrivava dal centro e doveva girare a destra in via Bellosio, ma un’auto ferma in corrispondenza della curva, con accanto un uomo intento a sostituire una gomma bucata, e altre macchine parcheggiate in divieto di sosta sul lato sinistro della strada hanno complicato la manovra. Così durante la svolta il pedone è stato investito. «Probabilmente chi era alla guida del bus non lo ha visto - sottolinea chi è uscito di casa quasi in contemporanea all’incidente – perché doveva stare attento a non prendere l’uomo che sostituiva la gomma e ad evitare le macchine posteggiate. L’autobus comunque andava piano». Il pm di turno Elio Ramondini aprirà un fascicolo per omicidio stradale e, come atto dovuto, iscriverà l’autista in modo perché i suoi consulenti possano partecipare agli accertamenti tecnici.

