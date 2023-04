Un altro oro per il campione di muay thai  

Oltre 100 gare alle spalle, con indosso i guantoni fin dal 2008, Nicola Canu conserva il suo argento mondiale “ World Kickboxing Network” strappato in Polonia nel 2018; prima ancora era stata la volta dei titoli europei vinti in Belgio e in Francia nel 2015 e nel 2016 e le cinquiste dei titoli disputando incontri nella Kombat League. Nel 2014, Canu vinse anche la coppa del mondo nella specialità K1.

Due anni di stop dalle competizioni oltremare, cinque anni a secco da gare organizzate in Sardegna, dove è difficile la vita per i professionisti, il giovane oristanese ha portato a casa un nuovo oro: «Alcune settimane fa a Uta ho vinto un match nazionale contro Valerio Scavone, un combattente lombardo - racconta Canu – Si è trattato di un Super Fight nella categoria 64 chili specialità K1 vinto con il verdetto unanime».

Ha solo 29 anni Nicola Canu e il tatami ormai è casa sua, tante le volte in cui lo ha calcato. O ggi colleziona titoli di muay thai, soprattutto ottenuti durante competizioni internazionali. E alterna queste vittorie a livello mondiale con la gestione della Golden Rule, palestra dove allena bambini e adulti.

La nuova vittoria

Il palmares

La Thailandia

Patria dell’arte marziale muay thai, la Thailandia è una seconda casa per il campione oristanese, dove torna spesso per la prestigiosa “Coppa del Re” o per i campionati mondiali, come è accaduto nel 2018 quando fu impegnato in diversi incontri nella città di Pattaya. Il sogno per il futuro è quello di partecipare al nuovo circuito itinerante One Championship che si snoda in Asia.

Uno sguardo indietro

«Se guardo la mia vita a ritroso, vedo tantissimi sacrifici - racconta Nicola Canu - lunghissime ore di duro allenamento e incontri brevissimi, perché la muay thai è questa. Ma vedo anche tanto impegno per progetti dai risvolti sociali che avrei voluto e desiderato avessero un seguito: alcuni anni fa ad esempio con Valentina Agus, che insegna karate, abbiamo pensato ad un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi, insegnare loro le arti marziali per contrastare il fenomeno del bullismo».

