Un altro Natale a San Benedetto 

All’inizio avrebbe dovuto essere a marzo scorso. Poi d’estate, dopo la campagna elettorale e l’insediamento della nuova amministrazione. Quindi adesso, in autunno. Alla fine sarà a gennaio del prossimo anno, subito dopo l’Epifania. La vicenda del trasferimento del mercato di San Benedetto nella struttura provvisoria di piazza Nazzari arriva a un punto fermo: accogliendo la richiesta degli operatori, il Comune dice sì allo slittamento di due mesi. «Dopo l'incontro con i rappresentati dei concessionari del mercato che ci avevano chiesto di posticipare il trasferimento, abbiamo verificato la messa in sicurezza delle risorse in relazione ai fondi stanziati per la ristrutturazione della struttura storica e, una volta appurato che non c’era il rischio di perderle, abbiamo accolto la loro richiesta per un trasloco a gennaio, dopo l’Epifania», dice Massimo Zedda. «Nel periodo natalizio», afferma Massimiliano Ruggiu, presidente del comitato dei concessionari di San Benedetto, «sarebbe stato un danno chiudere per una decina di giorni, il tempo del trasloco. Questa soluzione di spostare il trasferimento a noi va benissimo».

Le risorse

Di fonte alla richiesta degli operatori, che circolava nelle scorse settimane, la preoccupazione del Comune era solo una: essere sicuri che le risorse impegnate per la riqualificazione del mercato di San Benedetto, oltre 40 milioni di euro ex fondi Pnrr inseriti dall’ex consigliere delegato alla Pianificazione della Città metropolitana, oggi consigliere regionale, Umberto Ticca, all’interno del piano integrato urbano da oltre 100 milioni, non andassero perdute. «Appurato che questo rischio non ci fosse nel momento in cui avessimo deciso lo slittamento», spiega ancora il sindaco, «abbiamo detto sì ai concessionari. Naturalmente», dice ancora, «nei prossimi giorni, per venire incontro alle esigenze dei concessionari continueremo con i sopralluoghi nel mercato provvisorio per le eventuali modifiche negli spazi». Non solo. «Parallelamente, abbiamo stabilito di vedere immediatamente i lavori per il nuovo piano di gestione del mercato, in modo tale che nell'ambito di una attività di trasferimento, si possa ragionare sugli spazi del nuovo mercato. Considerando anche l'aumento del numero di parcheggi, circa 300», aggiunge.

Tessuto economico

A San Benedetto operano 180 concessionari, ognuno dei quali lavora almeno con un familiare o due, un dipendente o due. Tradotto: centinaia di posti di lavoro che rappresentano «una fetta importantissima del tessuto economico della città», afferma Carlo Serra, assessore alle Attività Produttive. «Prorogare il trasferimento dopo il Natale, certi che non ci fosse il rischio di perdere i soldi per la riqualificazione del mercato storico, significa tutelare il commercio dei nostri operatori e anche dei nostri concittadini. Sulla base degli sviluppi e i sopralluoghi fatti, siamo arrivati a questa conclusione di spostare il trasloco a gennaio».

Beninteso: il Comune andrà avanti in piazza Nazzari, e dove sarà necessario predisporrà le piccole modifiche necessarie per i diversi boxisti. Contemporaneamente, entro il 10 novembre, la data fissata in origine per il trasloco, chiuderà anche la partita dei collaudi perché, insomma, l’Epifania è dietro l’angolo.

Dunque quello del 2024 sarà davvero l’ultimo Natale dei concessionari al mercato di San Benedetto prima di tornarci a fine 2026 o inizio 2027, ma in una struttura completamente nuova. «Un po’ siamo dispiaciuti», spiega Luciano Ambu, «ma allo stesso tempo siamo consci che un mercato ristrutturato ci permetterà di lavorare al meglio». ( ma. mad. )

