Un altro milione per il polo sportivo 

Un altro milione per completare la rinascita del polo sportivo di via della Resistenza a Selargius. Gran parte del tesoretto arriva dalla Regione, con la certezza del finanziamento di 800mila euro ufficializzata nei giorni scorsi, il resto - 200mila - li metterà il Comune. Nel frattempo prosegue il restyling iniziato con i fondi del Pnrr. «In questi ultimi anni abbiamo investito quasi 3 milioni di euro nell’impianto sportivo Generale Porcu, fra risorse europee, regionali e comunali», commenta il sindaco e assessore allo Sport Gigi Concu che ricorda anche i contributi stanziati quest’anno per le società selargine: 170mila euro.

Il via libera

Il sì al nuovo finanziamento è arrivato pochi giorni fa. Per Selargius un dodicesimo posto - nella graduatoria per il bando regionale rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi - con 35 punti assegnati per il progetto proposto. E 800mila euro certi da investire sul polo sportivo più importante della città, dove gravitano ogni giorno circa mille atleti tra calcio, atletica, tennis e basket. Si va dalla messa a norma ed efficientemente energetico, all’adeguamento alle norme previste dalla Fidal per la pista di atletica leggera, sino alla sostituzione della recinzione fra spalti e campo da calcio principale. E infine la realizzazione di un nuovo playground per il calcio a 7.

«Finanziamenti importanti che ci consentono di rilanciare l’intero polo fra via Vienna e via della Resistenza», ribadisce l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «I Comuni che hanno partecipato al bando erano tanti, e non era così scontato rientrare fra i beneficiari. Alla fine ci saranno più spazi disponibili per i nostri atleti, e per le società che svolgono un ruolo sociale importante per i giovani selargini».

I cantieri aperti

Nel frattempo continuano i cantieri partiti d’estate nel compendio sportivo accanto al parco Lineare. Lì dove è in corso il restyling del campo da calcio principale, insieme al campetto accanto - che sarà trasformato in un terreno da gioco in erba sintetica - e agli spogliatoi da anni inagibili. Tutto finanziato con fondi del Pnrr, 1 milione di euro. «I lavori procedono e sono a buon punto», assicura l’assessore, «l’obiettivo è avere un impianto sportivo moderno che diventi in futuro punto di riferimento anche oltre i confini comunali».

Fra le priorità c’è anche la palestra del basket di via Vienna, sempre all’interno dell’impianto Generale Porcu. Il progetto è fra quelli ammessi dalla Regione ma non finanziabili per carenza di risorse. «L’intervento nel Palasport verrà comunque fatto», dice il sindaco: «abbiamo destinato 300mila euro del bilancio per la riqualificazione del parquet, lavori che stiamo affidando».

