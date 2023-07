Un altro medico in Costa Verde 

Raddoppia il personale di guardia medica turistica sulla Costa Verde: alla dottoressa Kusma Kova dell’Ucraina, già in servizio dal primo luglio, si aggiunge ora la collega Elena Marci di Guspini. Un nuovo camice bianco che di fatto ha permesso di incrementare l’orario, da domani, infatti, e per tutto il mese di agosto, il servizio sarà attivo tutti i giorni, con orario continuato dalle 9 alle 21, l’unica eccezione è la chiusura a Ferragosto.

La sede è sempre a Torre dei Corsari, all’ingresso del villaggio, in un locale del Comune di Arbus, messo a disposizione dell’Asl. «La guardia turistica – ricorda la Asl - garantisce l’assistenza sanitaria di base sia in ambulatorio sia a domicilio qualora le condizioni del paziente non gli consentano di recarsi presso l’ambulatorio, in tal caso il medico concorderà con il richiedente l’orario in cui effettuerà la visita, salvo situazioni di urgenza».

Le prestazioni sono riservate ai turisti italiani, stranieri, lavoratori stagionali che prestano la loro attività nel territorio, cittadini che si trovino in temporaneo soggiorno nella località balneare. «Abbiamo corso il rischio – ricorda l’assessore alla sanità, Sara Vacca - di restare un altro anno ancora senza un medico. Alla fine non sarà a tempo pieno, ma il turno diurno è assicurato. Importante in un litorale molto esteso, con 6 villaggi turistici, dove in estate la popolazione aumenta vertiginosamente fino a raggiunge 50 mila presenze. Non perdiamo la speranza: il bando della Asl resta aperta, se dovesse arrivare un terzo medico il disagio cesserà del tutto». (s. r.)

