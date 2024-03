Un altro medico fa le valigie 

Da oggi altri 982 cittadini di Serramanna non avranno un medico di base e saranno costretti a rivolgersi al servizio ambulatoriale di emergenza Asap. Il dottor Alessandro Aresti, che ha tenuto l’incarico per 14 mesi, si trasferirà a Cagliari e la situazione dell’assistenza sanitaria in paese continua ad aggravarsi.

I disagi

«La situazione della mancanza dei medici di base è davvero estenuante – commenta Carla Serra, 47 anni, casalinga mentre aspetta il proprio turno in ambulatorio nell’ultimo pomeriggio di lavoro di Aresti –. In famiglia siamo in cinque e resteremo tutti scoperti. Si tratta di un grosso disagio anche perché se si affronta una visita specialistica a pagamento, vengono comunque richieste delle analisi o delle prescrizioni che solo un medico di medicina generale può fare e si è costretti a rivolgersi ai medici Asap anche più volte nella stessa settimana con interi giorni sprecati ad aspettare di essere ricevuti. Ora, con un medico in meno, i pazienti aumenteranno e i tempi d’attesa pure». Il problema coinvolge da oggi centinaia di persone in più. «Siamo in una condizione insostenibile e impensabile. Per poter avere una ricetta o un’impegnativa siamo costretti a restare buttati in un cortile per ore, sperando di arrivare tra i primi venti pazienti (altrimenti si rischia di aspettare invano) – interviene Patrizia Piu, 58 anni, insegnante –. Bivaccare dalle 6 del mattino, nonostante la poca voglia e il malessere a causa del quale abbiamo bisogno del medico, essere ricevuti e cercare di essere il più chiari e sintetici possibile perché, giustamente, il dottore non ha a disposizione molto tempo e ci sono decine di persone spazientite dietro la porta. Siamo stanchi di essere trattati come numeri, siamo esseri umani che hanno diritto di essere assistiti nel miglior modo».

L’azienda

«La manifestazione di interesse è scaduta il 21 marzo alle 12 ed è andata deserta, nessuno ha fatto richiesta, ma resta sempre aperta in attesa dell’arrivo di qualche domanda da parte dei medici interessati – fanno sapere dalla Asl di Sanluri –. Per il mese di aprile la direzione ha deciso di aumentare le ore degli ambulatori Asap, passando da 20 a 25 ore, andando così a coprire tutti i giorni della settimana».

