Un altro medico contro l’emergenza 

La precaria situazione sanitaria che da anni affligge Siliqua registra un lievissimo miglioramento. Assente il medico di base, il servizio Ascot di via Carducci avrà due camici bianchi in servizio anziché uno solo: un raddoppio delle forze in programma da martedì. Che però lascia irrisolti molti problemi, perché i due professionisti copriranno quattro giornate a testa al mese.

Si tratta di un passo avanti rispetto ai numeri odierni, ma in ogni caso (in base alle disposizioni vigenti) i pazienti visitabili passano da 25 a 50 alla settimana. Numeri comunque risicati rispetto a quelli necessari. In ogni caso è un importante risultato, soprattutto in un periodo critico come quello agostano.

Disagi

Rimane intatto il disagio che comporta conquistare uno dei venticinque posti disponibili, con la necessità di recarsi all’alba davanti al poliambulatorio del paese, sede dell’Ascot, per entrare nella lista dei visitabili.

A luglio i pazienti hanno cominciato a fare la fila alle cinque del mattino, in alcuni casi si sono verificati litigi e contrasti tra chi sosteneva di avere più necessità.

Prefetto

In quel frangente i consiglieri di minoranza “Siamo Siliqua”, capeggiati da Helga Bachis, avevano informato anche il prefetto di Cagliari mentre la sindaca Francesca Atzori aveva sollevato il problema con la governatrice Alessandra Todde, che aveva garantito il suo interessamento. Il miglioramento c’è ma è minimo e resta provvisorio. I cittadini chiedono la stabilità garantita dai medici di base, al momento assenti.

Nei paesi vicini

E così numerosi residenti, soprattutto quelli più fragili, hanno chiesto e ottenuto l’assistenza negli ambulatori dei centri vicini. I confronti tra Comune di Siliqua e Asl continuano, nella speranza che presto possano portare alla stabilizzazione della situazione sanitaria nel paese.

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