Un altro locale senza tavolini per un mese 

Niente tavolini all’aperto per la pasticceria Dulcis di via Baylle. Da ieri è in vigore la sospensione della concessione del suolo pubblico: per trentatré giorni, fino al 20 settembre compreso, il marciapiede davanti al locale dovrà essere libero. È la conseguenze di un controllo effettuato lo scorso 9 maggio alle 9,20 di mattina: secondo l’accertamento svolto dagli agenti della Polizia Locale, la musica riprodotta all’interno del bar pasticceria si sentiva anche all’esterno ed erano già stati sistemati tavolini e sedie, nonostante l’autorizzazione consentisse l’occupazione del suolo pubblico dalle 10.

Lo scontro

La determinazione del dirigente del servizio Attività Produttive, Alessandro Cossa, è di qualche giorno fa ed è soltanto l’ultima di una lunga serie dall’inizio dell’anno. Ancora una volta gli uffici comunali applicano le sanzioni previste dal regolamento dopo le ispezioni svolte dagli agenti della Municipale. In questo caso, secondo le accuse, non è stato rispettato l’orario in cui potevano essere posizionati i tavolini (6) e le sedie (13) e veniva lasciata aperta la porta del locale, consentendo così che la musica dall’interno si potesse sentire anche all’esterno. La verifica svolta dalla Polizia Locale è andata avanti per 25 minuti: «Durante le fasi di osservazione e sopralluogo», viene evidenziato nella determinazione, «la porta d’ingresso era perennemente aperta e quindi la musica era perfettamente udibile nella pubblica via e nell’area data in concessione».

Le proteste

Ritorna così d’attualità la richiesta da parte degli esercenti di rivedere il regolamento, ritenuto troppo severo. «Noi pensiamo», evidenzia Emanuele Frongia, presidente della Fipe (pubblici esercizi) di Confcommercio Sud Sardegna, «che si debba capire a cosa serve questo regolamento. E se si possa modificare perché ovviamente Polizia Locale e Comune applicano semplicemente le norme. E se in tanti vengono sanzionati, probabilmente c’è un problema». Frongia ha già avuto un’interlocuzione con l’assessore alle Attività Produttive, Carlo Serra. «Speriamo di avere un confronto con la nuova commissione, che si è formata da poco. Perché ogni volta che arriva la notizia di una sospensione di una concessione, per noi si tratta di una sconfitta di tutto il sistema. Se le irregolarità sono così numerose forse c’è qualcosa da rivedere nel regolamento. Speriamo di poter parlare di questo con i componenti della nuova commissione Attività Produttive, con l’assessore e con tutto il Consiglio».

