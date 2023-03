Un altro incendio doloso nell’ex hotel disperazione  

Un’incursione nella struttura sotto sequestro di via Riva di Ponente, a Cagliari, oppure il lancio di un qualcosa di incendiario: ieri pomeriggio le fiamme si sono impadronite un’altra volta dell’hotel disperazione, l’oramai ex rifugio di migranti alle porte del capoluogo, distrutto in parte da un incendio giovedì scorso. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere il rogo.

Nella struttura non c’era nessuno, ma il fumo è arrivato subito nei parcheggi accanto dove alcuni migranti rimasti senza alloggio hanno sistemato delle tende di fortuna per trascorrere la notte. Ancora poco chiara l’origine dell’incendio: qualcuno potrebbe essere entrato nel cortile dell’edificio nonostante sia sotto sequestro (e durante la notte anche sorvegliato) per appiccare l’incendio. Oppure il rogo doloso sarebbe nato dal lancio di una bottiglia incendiaria. I vigili del fuoco dopo aver spento le fiamme hanno bonificato la zona.

Intanto i giovani stranieri presenti nel parcheggio, nelle sistemazioni di fortuna, stanno ricevendo diversi aiuti da parte di volontari e cittadini. Uno spirito di solidarietà come spesso capita in queste situazioni di difficoltà.

Intanto Mamadou Sene (difeso dall’avvocato Fabio Cannas), il senegalese accusato di aver provocato l'incendio di giovedì, resta in carcere dopo l’interrogatorio di sabato e la convalida da parte del gip Luca Melis che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Marco Cocco. Secondo le accuse e la ricostruzione dei carabinieri, voleva comandare all'interno del dormitorio, imponendosi con la forza e la violenza sugli altri ospiti. Ci sono stati diverse discussioni e aggressioni. Poi giovedì, prima dell’alba, il rogo.