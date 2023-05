Un altro incendio contro l’Agrifoglio: trattore distrutto  

Un altro mezzo agricolo in fiamme, nella notte di sabato, nell’azienda agricola Agrifoglio a San Giovanni Suergiu: le fiamme hanno avvolto un trattore che i lavoratori della cooperativa avevano messo in salvo insieme ad altri mezzi due notti prima, quando un altro incendio aveva mandato in fumo il lavoro degli ultimi mesi, distruggendo un migliaio di rotoballe pronte per essere vendute, una grossa terna da lavoro e un capannone. Un secondo capannone era risultato gravemente danneggiato. Ora un nuovo incendio.

Il trattore bruciato sabato notte era stato impiegato il giorno prima nelle operazioni di bonifica. I vigili del fuoco di Carbonia sono arrivati nella notte nella località Azienda Inps, dove la cooperativa gestisce anche un agriturismo, ma nulla hanno potuto fare per salvare il mezzo. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu, che hanno avviato le indagini per dare un nome agli incendiari.

Bocche cucite da parte dei soci della cooperativa. Rammaricato Sergio Lai, segretario di zona della Coldiretti: «Siamo vicini alla cooperativa», ha dichiarato. «Ci dispiace molto che venga messo in discussione l’entusiasmo di questi ragazzi, protagonisti di un apprezzabile ricambio generazionale alla guida di un’azienda importante. Queste cose non fanno assolutamente bene al territorio». Preoccupata la sindaca Elvira Usai: «Siamo sconcertati da questi atti violenti che condanniamo senza remore», ha detto. «Confidiamo nelle forze dell'ordine per individuare i responsabili. Non si possono rovinare le aziende che da decenni lavorano e producono economia in paese».

