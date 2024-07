Un altro funzionario ai saluti 

Non si ferma l’emorragia di personale al Comune. Oltre Valentina Tagliagambe, approdata in comando in Regione dopo una brevissima parentesi a capo del settore Servizi sociali, e, Giuseppe Pinna, ex dirigente del settore Sviluppo del territorio, sostituito solo poche settimane fa da Sara Angius, un altro funzionario è pronto a salutare gli uffici di piazza Eleonora.

Yuri Iannuzzi, ingegnere impiegato nell’ufficio Urbanistica, è stato assunto al Comune di Assemini. È risultato vincitore della graduatoria della selezione per mobilità, bandita per la copertura di tre posti di funzionario tecnico. Il suo sarà un addio graduale: tra i due Enti è stato raggiunto un accordo che prevede l’utilizzo condiviso al 50 per cento fino al 31 agosto (diciotto ore a Oristano e altrettante nel municipio del Cagliaritano).

Intanto si attende la convocazione della prova scritta per l’assunzione di 14 istruttori amministrativo-contabili. Pochi giorni fa il Comune ha reso nota la sede del concorso, per il quale sono state presentate 1.520 domande: sarà il cinema multisala Ariston ad accogliere, suddivisi in due giornate, gli aspiranti dipendenti comunali. L’affidamento degli incarichi, a tempo pieno e indeterminato, sarà una boccata d’ossigeno per gli uffici. ( m. g. )

