Un altro femminicidio annunciato 

Ancona. Un processo per maltrattamenti in famiglia e un divieto di avvicinamento con obbligo di braccialetto elettronico non sono stati sufficienti a fermare Franco Panariello, un operaio metalmeccanico di 55 anni che la scorsa notte si è presentato nella casa di famiglia a Cerreto d'Esi (Ancona) dove viveva Concetta Marruocco, 53 anni, infermiera, la moglie da cui si stava separando.

In pochi istanti la lite e l'aggressione a colpi di coltello, che Panariello aveva portato con sé da Cancelli di Fabriano, dove si era trasferito da alcuni mesi. La donna, raggiunta da vari fendenti al petto, non ha avuto scampo, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso. Le urla hanno svegliato la figlia minorenne della coppia (altri due figli maggiorenni vivono altrove), che però non avrebbe assistito al fatto. «Ho fatto una sciocchezza, chiama i carabinieri», le ha detto il padre che all'arrivo dei militari li ha aiutati a recuperare l'arma del delitto. Poi in caserma è stato interrogato alla presenza del pm e del suo difensore. «Ha collaborato», sottolinea il legale.

«Un femminicidio annunciato», secondo le operatrici dello sportello antiviolenza Artemisia di Fabriano, che avevano preso in carico Concetta a marzo, quando dopo 20 anni infernali segnati da botte, insulti (anche per le scelte relative all'identità di genere di uno dei figli), violenze di ogni tipo, ha trovato la forza di denunciarlo, mandandolo subito a processo. In un'aula di Tribunale, a settembre, Concetta, parte civile insieme alla figlia, ha ripercorso il suo calvario, raccontando anche di un tentativo di strangolamento e di violenze sessuali. Una vicenda ben nota in paese, tanto che la famiglia «era seguita da anni dai servizi sociali e dalle strutture sanitarie, oltre che dalle forze dell'ordine», spiega il sindaco David Grillini.

