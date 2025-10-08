VaiOnline
Sarroch
09 ottobre 2025 alle 00:39

Un altro cervo investito sulla Statale 

Nuovo incidente provocato dall’attraversamento improvviso di un animale selvatico sulla Strada statale 195: ieri, poco dopo l’alba, nei pressi dello stabilimento dell’Air Liquide, un furgone che viaggiava in direzione Sarroch ha colpito in pieno un cervo.

L’impatto è stato tremendo: l’animale è morto sul colpo. Il conducente, nonostante lo spavento, è rimasto illeso.

Quello di ieri è solo l’ultimo di una serie di incidenti stradali provocati dall’attraversamento degli animali selvatici sulla Sulcitana: cervi, daini e cinghiali sempre più spesso si spingono a valle in cerca di cibo e acqua mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli automobilisti di passaggio.

A Sarroch sono soprattutto i cinghiali a popolare l’area a ridosso della Statale 195: lo scorso anno un branco era stato immortalato mentre si aggirava tra i serbatoi della raffineria della Saras. (i. m.)

