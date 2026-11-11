Un cervo morto, un veicolo gravemente danneggiato e tanta paura per chi si trovava al volante. Ancora un incidente provocato dall’attraversamento degli animali selvatici lungo la Statale 195, dove la presenza di cinghiali, cervi e altri ungulati continua a rappresentare un pericolo per gli automobilisti.

L’ultimo episodio si è verificato ieri poco dopo le 6 del mattino nei pressi dello stabilimento Air Liquide, nel territorio di Sarroch, e ha coinvolto un operaio di rientro dal turno di notte trascorso alla raffineria. L’impatto è stato particolarmente violento e il cervo è rimasto incastrato, privo di vita, sotto la vettura.

Tanti casi

L’episodio non fa altro che confermare le preoccupazioni sulla sicurezza del percorso. Neanche 24 ore prima, lunedì notte, nel tratto a quattro corsie in territorio di Villa San Pietro era stato investito un toro la cui stazza aveva distrutto il cristallo dell’auto e messo in pericolo la coppia a bordo dell’auto.

Nei giorni precedenti inoltre un altro automobilista di Sarroch si era scontrato, all’altezza della Tenenza della Guardia di finanza, con un cinghiale che assieme ad altri esemplari stava attraversando la carreggiata. In quell’occasione gli animali erano riusciti a fuggire, mentre il conducente dovrà spiegare bene la dinamica per ottenere il risarcimento dei danni.

Il sindaco

Angelo Dessì, sindaco di Sarroch, ritiene la situazione particolarmente preoccupante. «Questi animali, non avendo un predatore naturale, continuano a riprodursi e ad aumentare costantemente di numero. Ormai parliamo di esemplari stanziali, che vivono a ridosso dei centri abitati e si sono abituati alla presenza dell’uomo. Non c’è più tempo da perdere e non possiamo continuare a pensare a rimedi palliativi: occorre lavorare insieme alla Regione e alle autorità competenti per individuare un progetto definitivo che affronti la questione in maniera decisa».