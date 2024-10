Un altro cervo investito da un’auto 

Nel luglio del 2014 il padre si era scontrato con un cervo sulla Strada statale 195, la scorsa notte è toccato a lui travolgere un grosso ungulato in una delle strade interne di Santa Margherita: protagonista dell’ennesimo incidente provocato dall’attraversamento improvviso di un animale selvatico è stato Diego Ortu,18 anni, che, come il genitore Paolo, ha rischiato la vita al volante della sua auto. Quasi un segno del destino, ma per fortuna – danni al veicolo a parte – Diego Ortu non è rimasto ferito. Il cervo è scappato.

Santa Margherita

L’incidente è avvenuto in via San Francesco la scorsa notte: l’animale si catapultato sull’auto del giovane e per il diciottenne evitare l’impatto è stato impossibile. Era stato meno fortunato Paolo Ortu, che dieci anni fa, a causa dello scontro con un enorme cervo, era finito in ospedale per le contusioni, distrutta la sua vettura.

Negli ultimi mesi gli incidenti provocati dall’attraversamento improvviso di cervi, daini e cinghiali sono notevolmente aumentati: a giugno, a causa dell’impatto tra uno scooter e uno di questi animali, un turista ha perso la vita.

L’allarme

«Gli incidenti sono ormai all’ordine del giorno – lamenta Paolo Ortu -, serve un intervento risolutivo delle istituzioni, non si può più perdere tempo. Questi animali scendono a valle spinti dalla fame e dalla sete: acqua e foraggio in montagna, dissuasori sonori e luminosi nei punti critici e il trasferimento in altri territori come la Corsica potrebbero alleviare il problema».

Il parco

Il sindaco, Walter Cabasino, diventato presidente del Parco di Gutturu mannu la scorsa settimana, continua a chiedere alla Regione un piano d’intervento: «Non c’è altro tempo da perdere, ogni giorno chi si mette alla guida per percorrere le strade del nostro territorio rischia la vita, gli incidenti nell’ultimo anno sono aumentati in modo esponenziale, segnale che dimostra come il numero dei cervi sia cresciuto a dismisura. In qualità di presidente del Parco chiederò alle istituzioni di accelerare i tempi per la convocazione di un tavolo tecnico».

In Aula

Il problema è approdato anche in Consiglio comunale. Nell’ultima seduta i consiglieri di "Siamo Pula” hanno chiesto al sindaco e neopresidente del Parco di far sentire la propria voce nei tavoli istituzionali: «Siamo in piena emergenza, sono necessari interventi urgenti per la sicurezza stradale e l’integrità di tutti. La Statale 195, ma anche le strade di Santa Margherita e Is Molas sono attraversate quotidianamente da animali selvatici, di notte e di giorno. Nonostante l’incidente mortale di quest'estate, che ha coinvolto un centauro, le istituzioni sembrano ancora restie a prendere provvedimenti concreti e nel frattempo il fenomeno continua a intensificarsi, rendendo sempre più pericolosa la viabilità locale lungo tutto il territorio».

