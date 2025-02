Un altro cantiere sulla provinciale 8, domani si temono caos e code 

Ancora lavori sulla Strada Provinciale 8 a Sestu, prolungamento di via Vittorio Veneto, e si prepara una mattinata di disagi per gli automobilisti. La causa, un allaccio alla rete telefonica di una ditta privata, all’altezza del cancello della ditta Iacati. Il giorno critico sarà domani. Per effettuare i lavori, che dureranno dalle 8 alle 17, si legge sull’albo pretorio, la carreggiata sarà ridotta a senso unico, regolato da movieri e semafori mobili.

Una nuova interruzione, dunque, che si svolge in una strada già interrotta nell’altro senso dove c’è uno scavo per la posa di tubi del gas, e un altro senso unico alternato con semaforo. Gli automobilisti saranno costretti ad un percorso a zig zag. La situazione complicata dovrebbe durare solo per una giornata. Per tutti quelli che si metteranno in viaggio, il consiglio, per quanto possibile, è di studiare vie alternative. Nel tratto sarà anche previsto un limite di 20 km orari. Nel frattempo, fervono i lavori nel cantiere per la posa delle tubazioni del gas, dopo che il Comune ha dato mandato di non interrompere le operazioni il sabato. Il cantiere prosegue e interesserà gradualmente tutta la strada, per concludersi entro il mese di febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA