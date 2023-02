Un altro cane ucciso e seviziato 

«Mai visto niente del genere in vent’anni di servizio». Il tenente delle guardie ecozoofile Giampiero Nughes indica sul cellulare l’immagine del cane scuoiato e abbandonato, nei giorni scorsi, nella strada vicinale 7 Funtane, a un chilometro da via Milano. Una frazione sulla soglia tra Sassari e l’agro, segnata da distese di verde, case su due piani e tralicci dell’alta tensione. «L’animale stava lì, dietro la cabina elettrica», interviene Simone, il ragazzo che, passeggiando coi suoi due meticci, ha visto per primo la carcassa, «ed era sezionato in quattro parti». Una testa con parte del corpo, due zampe separate e le interiora, il tutto senza pelle. «Scriva anche senza microchip», continua Nughes. «Chiunque sia stato deve averglielo tolto. Un lavoro da professionista». Ma sull’autore di questa scena macabra nel bel mezzo di un’area detta “La cruzitta”, la croce, rimane il mistero.

La denuncia

«Per questo sto mobilitando le persone», afferma Fabio Fish, l’amministratore della pagina Facebook Amici degli animali Nord Sardegna che ha rivelato questa storia. «Voglio vedere se qualche utente sa qualcosa». Al momento si conosce solo la razza del cane, identificata da una veterinaria: «Si tratta di un levrieroide, difficile capirne le dimensioni e l’età». Ben poco è rimasto per tracciarne un identikit, anche perché, dopo la segnalazione alla polizia municipale, Formula Ambiente, la società che si occupa del servizio di igiene urbana, ha prelevato il levriero. «Lo hanno portato allo smaltimento», dichiara Antonello Sassu, assessore comunale all’Ambiente, «perché, non essendo state chieste le ceneri dai proprietari, non passa per il forno crematorio».

La paura

C’è anche un altro cane, scoperto a poca distanza lo stesso giorno. «Era avvolto nel cellophan», racconta Simone, «e stava in mezzo all’erba». Un barboncino ancora intero, spellato con buona probabilità lontano dalla zona del ritrovamento. «Non c’erano macchie di sangue, a parte una sulla strada, che stavano leccando i miei cani». Non c’è una denuncia per la sparizione del levriero. «Nessuno si è fatto avanti», conferma Fabi, «e questo è strano perché di esemplari simili in giro non ce ne sono tanti». Intanto sui social corre l’indignazione e, nel dubbio, tutti si tengono stretti i propri cani.