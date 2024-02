Un alloggio ai senza casa: prime verifiche 

Via alle prime verifiche nell’ex Casa della solidarietà, la struttura di via Cilea destinata a diventare il centro per i senza fissa dimora. Nei giorni scorsi il Comune ha nominato il responsabile unico del progetto e il gruppo di lavoro per il collaudo statico della palazzina, step necessario per definire il progetto e pianificare i lavori da fare.

Il Comune si prepara quindi per dare nuova vita allo stabile di via Cilea, per anni nel piano delle alienazioni senza mai riuscire a concretizzare la vendita. In futuro - come già deciso in Municipio - sarà la sede della cosiddetta stazione di posta: una struttura per la prima accoglienza di persone con improvvisi disagi, di fatto un luogo dove poter abitare in attesa di un alloggio definitivo. Merito dell’assessorato ai Servizi sociali che ha ottenuto un finanziamento dai fondi del Pnrr, mentre al settore Lavori pubblici ora spetta lavorare al restyling della palazzina comunale.

A disposizione c’è poco meno di 1 milione che servirà per ristrutturare lo stabile, realizzare camere da letto, docce, mensa, una farmacia sociale e un ambulatorio per il primo soccorso che saranno gestiti da enti del terzo settore. L’intervento rientra nel piano di riqualificazione urbana studiato dal Comune che si allarga anche all’altro stabile chiuso da anni in via Cilea, l’ex casa del pensionato che diventerà uno studentato grazie alla collaborazione dell’Ersu e dell’Università di Cagliari. Non solo: nel piano rientra il vicino ex centro per l’impiego di via Bizet, ceduto alla Assl in comodato d’uso gratuito per l’apertura della nuova sede di Diabetologia.

