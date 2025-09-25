Un Alghero esagerato schiaccia la Macomerese 

Macomerese 1
Alghero 6
Macomerese (4-3-3) : Królczyk; Akassou, Lamine, Fenudi, Sales, Negretti (38’ st Nwachukwu, 14’ st Deriu), T. Virdis, Leimgruber, Vera Rubio, Gavim, Estevez Ignacio (16’ st Spanu). Allenatore Altarozzi.
Alghero (4-4-2) : Carta, A. Pinna, Mura, Virdis (19’ st Oggiano), Scognamillo (16’ st Marras), P. Pinna, Barboza, Carboni, Olaizola (30’ st Scanu), Baraye (23’ st Daga), Fadda (26’ st Manunta). Allenatore Giorico.
Arbitro : Scodino di Sassari.
Reti : pt 25’ Carboni, 38’ Virdis, 46’ Barboza; st 8’ Baraye, 19’ Marras, 22’ Barboza, 39’ Gavim.
Note : espulsi Carboni e Tiago Virdis; ammoniti Lamine, Estevez, Scognamillo.
thiesi. Un Alghero devastante schiaccia la Macomerese nel posticipo del girone B di Promozione ed è solo in testa alla classifica a punteggio pieno. Gara senza storia a Thiesi: ospiti avanti al 25’ con Marco Carboni, poi espulso al 30’ per aver colpito Ignacio. Al 38’ arriva il raddoppio di Virdis, al 43’ la Macomerese spreca l’occasione di accorciare con Negretti Augustin che da pochi passi manda alto, poi e al 46’ su azione d’angolo Barboza segna il 3-0. Al 2’ di recupero viene espulso anche Tiago Virdis ed entrambe le squadre restano in dieci. All’8’ della ripresa c’è il poker di Baraye, al 19’ la cinquina di Marras e al 22’ la sesta rete ancora con Baraye. Al 39’ gavim segna l’unico gol della Macomerese. (t. s.)
