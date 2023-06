«Un albero sul tetto danneggia la chiesa» 

«Scrivo per segnalare la presenza di un albero di eucaliptus che affonda le sue radici sul tetto e nei muri perimetrali della chiesetta di San Rocco. Per salvare il monumento chiedo a voi d’intervenire». Inizia così la lettera che un vecchio vice sindaco di Sanluri, Ottaviano Mocci, ha inviato alla Soprintendenza ai Beni storici e culturali delle Province di Cagliari e Oristano. «Più volte – prosegue la nota – ho interessato il Comune della presenza della pianta, ma il problema non è stato risolto. Sul retro della chiesa c’era abbarbicato un fico che produceva ogni anno diversi chili di frutti, quello è stato sradicato, ma l’eucaliptus sul tetto è ancora lì. Più cresce e più le ferite nei muri appaino evidenti». Dunque la richiesta di un pronto intervento. «Sono certo – dice Mocci – che non lasceranno cadere a pezzi un edificio storico. Ho fatto la mia parte. Se potessi, sarei io stesso a tagliarlo». Sono ormai anni che l’alberello fa capolino sul tetto della chiesa, lungo la salita del convento del Padri Cappuccini. Le dimensioni della pianta, giorno dopo giorno, sono diventate sempre più consistenti fino a costituire un pericolo per lo stesso edificio. All’esterno sono visibili le fessure provocate dalle radici, mentre all’interno le chiazze di umidità, anche per via della chiusura al culto del sito sacro. Altri cittadini hanno denunciato in Comune la situazione di pericolo che si è venuta a creare, sia per i danni che continua ad arrecare alla struttura e sia per i passanti. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA