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Quartucciu.
16 ottobre 2026 alle 00:35

Un albero piantato come simbolo dell’inclusione 

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Piantare un albero è un gesto d'amore per l’ambiente e non solo. Lo sanno bene i ragazzi dell’associazione Diversamente Odv, i quali, guidati da Yari Pilia, educatore, responsabile delle attività dell’associazione, hanno acquistato piante da mettere a dimora nell’orto Mariposa de Cardu di Quartucciu. L’iniziativa nasce dall'esperienza di “Horti Asd – Orticoltura e Autismo”, progetto europeo Erasmus+ mirato a valorizzare l'orticoltura e il giardinaggio sociale e terapeutico come mezzi per favorire l'autonomia, l'apprendimento e l'inclusione delle persone autistiche. «Dopo l'incendio di quest’estate nell’orto Mariposa, vogliamo trasformare un brutto evento in un'occasione di rinascita per l'ambiente e la comunità, coinvolgendo i ragazzi nella cura di nuove piante nel tempo», dice Pierangelo Cappai, presidente dell’Odv. Ognuno di loro pianterà un albero a cui darà il proprio nome e se ne prenderà cura nel tempo. Mariposa de Cardu diventerà così un laboratorio per imparare l'educazione ambientale e il senso di responsabilità. Saranno piantati alberi da frutto e ulivi. La piantumazione avverrà la mattina di lunedì 26 ottobre. Rita Atzeri, fondatrice dell'Orto, aggiunge: «L'energia e la dedizione dei ragazzi arricchiscono Mariposa de Cardu».

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